Kör noktada kalan bisikletli, kamyonun altında kalarak öldü

Adana’da bir kamyon, dönüş yaptığı sırada kör noktada kalan bisikletliyi altına alarak ölümüne neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Seyhan ilçesinde Şakirpaşa Kavşağında meydana geldi. 01 KU 404 plakalı kamyon, kavşakta dönüş yapacağı sırada yanında ilerleyen bisiklet sürücüsü Necdet Tekin’i kör noktada kalması nedeniyle çarparak altına aldı. Kamyon tekerleri arasına sıkışarak hayatını kaybeden Necdet Tekin’i Cankur ekipleri bulunduğu yerden çıkararak, 112 ekiplerine teslim etti.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.