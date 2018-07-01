Kore gazisi doğduğu gün vefat etti

Kahramanmaraş’ta yaşayan Kore gazisi Ahmet Demir, doğum gününde hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Kore gazisi Ahmet Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kore gazisi için öğle namazını müteakip Abdülhamit Han Camii’nde askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine askeri erkan ile muharip gazi üyeleri ve Kore gazisinin yakınları katıldı. Kore gazisinin cenazesi, kılınan namazın ardından Onikişubat ilçesi Büyük Sır Mahallesi mezarlığına defnedildi.Kore gazisi Ahmet Demir’in 1 Temmuz 1931 yılında dünyaya geldiği öğrenildi.