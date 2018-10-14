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14 Ekim 2018 Pazar 11:46

Korkuluk demiri çocuğun koluna saplandı

Aksaray’da oyun oynarken kolu korkuluk demirlerine saplanan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kesilen demirle hastaneye kaldırıldı.

Korkuluk demiri çocuğun koluna saplandı
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Aksaray’da oyun oynarken kolu korkuluk demirlerine saplanan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kesilen demirle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi 1328 Sokak’ta bulunan apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla oyun oynayan 9 yaşındaki Muhammet K, bahçe duvarının üzerine çıkarak korkuluk demirleriyle oynamak istedi. Bahçe duvarının üzerinde aniden dengesini kaybeden Muhammet K. bir anda boşluğa düşerken kolu korkuluk demirine saplandı. Çocuğun sesini duyan apartman sakinleri durumu hemen sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çocuğun koluna saplanan korkuluk demirlerini kesti. Kesilen demir ile birlikte ambulansa bindirilen çocuk Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada sağlık ekiplerince yapılan müdahaleyle korkuluk demiri kolundan çıkarılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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