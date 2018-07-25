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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:51

Korkunç kaza güvenlik kamerasında

SAMSUN (İHA) – Samsun’da bir otomobilin kontrolden çıkarak park halinde bulunan araçlara çarpıp takla atma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada şoför koltuğunda bulunan genç, otomobilin camından fırlayarak yaralandı.

Korkunç kaza güvenlik kamerasında
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SAMSUN (İHA) – Samsun’da bir otomobilin kontrolden çıkarak park halinde bulunan araçlara çarpıp takla atma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada şoför koltuğunda bulunan genç, otomobilin camından fırlayarak yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Kapucu (21) idaresindeki 55 AAP 609 plakalı otomobil bir anda kontrolden çıkarak önce park halinde bulunan 3 araca çarptı ardından ise takla attı. Kaza, güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının iddiasına göre aşırı sürat nedeniyle meydana geldi. Otomobil sürücüsü Halil İbrahim Kapucu, takla atan otomobilin camından fırlayarak beton zeminde metrelerce sürüklenip refüje çarptı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden büyük darbe alarak yaralanan genç, olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören vatandaşlar, "Biz ev ve iş yerlerimizde iken kaza meydana geldi. Ne olduğunu anlamadık. Bir fren sesi duyduk ve hemen ne oluyor diye baktık. Otomobilin park halinde bulunan araçlara çarparak takla attığını gördük. Daha sonra şoför camdan fırladı. Biz de esnaflarla birlikte hemen yardıma koştuk ve ambulansı aradık. Ancak otomobil çok hızlıydı" dedi.

Öte yandan yaralı gencin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
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