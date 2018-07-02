Korkunç kazada iki kadın havaya savrularak taklalar attı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak kaldırım üzerinde yürüyen 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadınların havaya savrularak taklalar attığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 30 Haziran Cumartesi günü saat 07.36’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan S.A. idaresindeki 41 PR 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yolda savrulmaya başlayarak kaldırımda yürümekte olan 2 bayana çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrularak taklalar atan 2 kadın yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kazazedelere yardım edebilmek için hemen olay yerine koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Kaza anı kamerada"

Meydana gelen kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere; otomobilin kontrolden çıkarak savruluşu ve yol kenarında bulunan kaldırımda yürüyen iki tane kadına çarpması yansıyor. Çarpmanın etkisiyle kadınların ise havaya savrularak taklalar atarak yere düşmesi ve çevredeki vatandaşların telaş içerisinde koştuğu anlar gözüküyor. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis meydana gelen trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattı.