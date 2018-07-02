ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:08

Korkunç kazada iki kadın havaya savrularak taklalar attı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak kaldırım üzerinde yürüyen 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadınların havaya savrularak taklalar attığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Korkunç kazada iki kadın havaya savrularak taklalar attı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak kaldırım üzerinde yürüyen 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadınların havaya savrularak taklalar attığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 30 Haziran Cumartesi günü saat 07.36’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan S.A. idaresindeki 41 PR 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yolda savrulmaya başlayarak kaldırımda yürümekte olan 2 bayana çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrularak taklalar atan 2 kadın yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kazazedelere yardım edebilmek için hemen olay yerine koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Kaza anı kamerada"

Meydana gelen kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere; otomobilin kontrolden çıkarak savruluşu ve yol kenarında bulunan kaldırımda yürüyen iki tane kadına çarpması yansıyor. Çarpmanın etkisiyle kadınların ise havaya savrularak taklalar atarak yere düşmesi ve çevredeki vatandaşların telaş içerisinde koştuğu anlar gözüküyor. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis meydana gelen trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku