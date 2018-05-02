Koyun ve kuzuları sel götürdü

Elazığ’da bir mezrada ahırı sel sularının basması sonucu 28 küçükbaş akıntıya kapılarak kayboldu, 85 koyun ise sulardan etkilendi.

Elazığ’da bir mezrada ahırı sel sularının basması sonucu 28 küçükbaş akıntıya kapılarak kayboldu, 85 koyun ise sulardan etkilendi.

Olay, merkeze bağlı Hıdırbaba köyü Gürdal Mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış sonrasında merkez Hıdırbaba köyünde sel meydana geldi. Sel suları Süleyman Gürbüz’e ait ahırı bastı. Gürbüz’ün haber vermesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede ekipler 85 koyunu selden kurtardı. 85 koyunun etkilendiği selde 22 kuzu ile 6 koyun ise akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp hayvanların telef olduğu tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde şiddetli bir yağış sonucu ahırın arka kısmından sel girdiğini aktaran sürü sahibinin kardeşi Mehmet Gürbüz, 85 küçükbaş hayvanının komşuları ve AFAD ekiplerinin yardımı ile kurtarıldığını aktardı.

Ahır içindeki orta bölmenin tamamen yıkıldığını dile getiren Gürbüz, "Yemlikler ve kapılar sele kapıldı. Kapılar yerlerde sürüklendi sonuç olarak 22 kuzu ve 6 tane koyun toplamda 28 hayvan telef oldu" dedi.

Selin kendilerine yaklaşık 30 bin TL zararı olduğunu aktaran Gürbüz, bir de biçerdöverin zarar gördüğünü kaydetti.