Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 17:32

Kozan’da uzman çavuşun katil zanlısı tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kara’yı tabanca ile vurarak öldüren katil zanlısı arkadaşı 32 yaşındaki Erkan Özkozanoğlu çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kozan'da uzman çavuşun katil zanlısı tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Adana’nın Kozan ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kara’yı tabanca ile vurarak öldüren katil zanlısı arkadaşı 32 yaşındaki Erkan Özkozanoğlu çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kozan-Feke yolu Sıralık Mevkii’nde 16 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen olayda, görev yaptığı Mardin’den izne gelen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kara, iddiaya göre, halasının oğlu Sinan Koçak ve 2 arkadaşıyla yol kenarında alkol almaya başladı. Park ettikleri otomobilden inen Kara, ilçe manzarasını gösterip, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Kara’nın şarkı söyleyip, eğlendiği sırada, iddialara göre besici arkadaşı Erkan Özkozanoğlu da olay yerine geldiği otomobilini uzman çavuşun yanına park etti. Alkollü olduğu ileri sürülen Kara, "Otomobili çek" diyerek, Özkozanoğlu’na çıkıştı. İkili arasında çıkan tartışmada Özkozanoğlu, ruhsatsız tabancasını çıkararak, Kara’ya ateş edip, olay yerinden kaçtı. Uzman çavuş olay yerinde hayatını kaybederken kaçan Erkan Özkozanoğlu ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan katil zanlısı Erkan Özkozanoğlu, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<