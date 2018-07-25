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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:35

Kozyatağı’nda lüks otelde intihar kamerada

Kadıköy’de bulunan lüks bir otelde intihar eden gencin 15’inci kattan otelin girişine düştüğü anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kozyatağı'nda lüks otelde intihar kamerada
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Kadıköy’de bulunan lüks bir otelde intihar eden gencin 15’inci kattan otelin girişine düştüğü anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı’nda bulunan lüks bir otelde meydana gelmişti. İddiaya göre, 26 yaşındaki Harun Kadir B. otelin 15’inci katından atlamış, otelin giriş bölümüne düşen genç hayatını kaybetmişti. Gencin 15’inci kattan otelin önüne düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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