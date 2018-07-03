Krasnodar’daki yangın söndürüldü

Rusya’nın Krasnodar şehrindeki bir AVM’de meydana gelen yangın büyük uğraşlar sonucu söndürüldü.

Rusya’nın Krasnodar şehrinde öğleden sonra bir alışveriş merkezinde (AVM) başlayan yangın büyük uğraşlar sonucu söndürüldü. Alevlerin AVM yanında bulunan 2 benzin istasyonuna sıçramaması için büyük çaba sarf eden itfaiye çalışanları, 3 saat sonra yangını söndürebildi. AVM çevresinde bulunan bazı evlere sıçrayan yangın nedeniyle 3 evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

AVM’de ve zarar gören noktalarda soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Çıkan yangın sonucu birçok kişi bölgeden tahliye edilirken, AVM içerisinde kalan bir kişi yara almadan kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.