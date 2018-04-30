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30 Nisan 2018 Pazartesi 19:11

KTÜ’de gerginlik

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğrenci Kolektifi tarafından sanatçı Kazım Koyuncu’yu anmak için düzenlenen etkinlik kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde konser verilmek istenmesi, gerginliğe neden oldu.Öğrencilerin Kazım...

KTÜ'de gerginlik
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğrenci Kolektifi tarafından sanatçı Kazım Koyuncu’yu anmak için düzenlenen etkinlik kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde konser verilmek istenmesi, gerginliğe neden oldu.

Öğrencilerin Kazım Koyuncu’yu anmak için AKM’de düzenlemek istedikleri konsere daha önce rektörlük izin vermemişti. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde toplanan grup, horon eşliğinde rektörlük yanında bulunan AKM önüne geldiği sırada önleri üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından kesildi. AKM önüne gitmelerine izin verilmeyen öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşanırken, bu sırada öğrenciler güvenliği aşarak rektörlük yanında bulunan kütüphaneye doğru koşmaya başladı. Burada önleri kesilen öğrenciler daha sonra yere siyah bir bant çekerek Kazım Koyuncu’nun isminin yazılı bulunduğu Trabzonspor forması ile fotoğrafını sandalye üzerine koyarak beklemeye başladılar. Yaşananlar sırasında bir öğrenci fenalaşarak olay yerinde bekleyen ambulansta tedavi altına alınırken, öğrenciler daha sonra şarkı söyleyip alandan ayrıldılar.
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