Küçük kızı taciz eden zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’da 12 yaşındaki engelli küçük kızı sokak ortasında taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi’nde sokakta gördüğü 12 yaşındaki engelli küçük kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 47 yaşındaki E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının küçük kızı taciz ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.