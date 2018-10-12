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12 Ekim 2018 Cuma 13:36

Küçükçekmece’de eşini vuran zanlı yakalandı

Küçükçekmece’de geçtiğimiz günlerde eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdıran koca Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Küçükçekmece'de eşini vuran zanlı yakalandı
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Küçükçekmece’de geçtiğimiz günlerde eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdıran koca Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Atakent Mahallesi’nde yaşanmıştı. Bir süredir tartışmalı olan eşi Z.Y.’ye oturduğu sitenin kapısının önünde kurşun yağdıran kocası M.Y. yakalandı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt’ta yakaladığı şüpheli gözaltına alınarak işlemleri ve sorgusu için emniyete getirildi.
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