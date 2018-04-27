Kudüs’te sel, ayrım duvarını yıktı

Kudüs’te İsrail’in inşa ettiği ayrılıkçı Apartheid duvarının bir bölümü sel nedeniyle çöktü.

Kudüs’te etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel nedeniyle, Shu’fat mülteci kampının yakınında İsrail’in inşa ettiği ayrılıkçı Apartheid duvarının bir bölümünün çöktüğü belirtildi. Özgürlüğe aç olan Filistinli çocuklar ise yıkılan duvarın çevresinde top oynadı. Ayrılıkçı duvarın yıkılan bir kısmı için Filistinliler sosyal medyada sevincini paylaştı.

İsrail; Kudüs ve Batı Şeria’da yaşayan Filistinlileri izole edebilmek için uluslararası tepkilere rağmen duvar yapımına başlamaktan geri durmadı. İsraillilerin “Güvenlik duvarı” olarak adlandırdığı ırkçı duvar, 8 metre yüksekliğinde ve dünyanın bir çok ülkesinde “Utanç duvarı” olarak adlandırılıyor. Duvarın inşaat çalışmaları 2002 yılında Ariel Şaron’un Başbakanlığı döneminde başlamış ve 2006 yılının sonunda ise bu duvar 402 kilometre mesafeye ulaşmıştı.

Öte yandan, Altı Gün savaşında İsrail’in işgal ettiği bölge olan 1967 sınırını kilometrelerce ihlal etmekte olan duvar, Batı Şeria’nın içine doğru kıvrılıyor.