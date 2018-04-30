Kül olan çiçeklerin arasından yangını söndürdüler

Bursa’da bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın sonrası, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kül olmuş çiçeklerin arasından yangına müdahale etti.Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Sanayi...

Bursa’da bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın sonrası, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kül olmuş çiçeklerin arasından yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi’ndeki çiçekçi dükkanında sabah saatlerinde çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangında dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 4 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler küle dönen çiçeklerin arasından yangına müdahale etti. Yangında işletmede bulunan çiçekler ve ürünler hasar gördü.