Manisa’nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PYD) yönelik yapılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda H.K. gözaltına alındı. Şüpheli H.K. Kula Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kula’da FETÖ/PYD Operasyonu: 1 gözaltı
Manisa’nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PYD) yönelik yapılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.