Kula’da yangın merdiveni polemiği

Manisa’nın Kula ilçesinde mülkiyeti Kula Belediyesine ait olan ve 28 yıldır aynı kişi tarafından işletilen otel, yangın merdiveni olmadığı için tahliye etmek istendi. Belediye ekipleri ile otel işletmecisi arasında tartışma çıkarken,...

Manisa’nın Kula ilçesinde mülkiyeti Kula Belediyesine ait olan ve 28 yıldır aynı kişi tarafından işletilen otel, yangın merdiveni olmadığı için tahliye etmek istendi. Belediye ekipleri ile otel işletmecisi arasında tartışma çıkarken, zabıta ekipleri işletme sahibine tebligat verilerek tahliyeden vazgeçti.

Mülkiyeti Kula Belediyesine ait olan Volkan Otel işletmecisi Sami Çağılcı ile Kula Belediyesi ekipleri arasında yangın kaçış merdiveni yapımı konusunda yaşanan olayda hukuki süreç devam ediyor.

Kula Belediyesi ekipleri yasal zorunluluk gereği yangın güvenlik tedbirleri kapsamında Z yangın kaçış merdiveni yapmak için Volkan Otelin boşaltılarak tahliye edilmesi konusunda sabah saatlerinde otelin önüne geldi. Belediye ekipleri, kiracı işletme sahibi Sami Çağılcı ve avukatı Adnan Kafalı arasında yaşanan polemiğin ardından Volkan Otel tahliye edilemedi. Kula Belediyesi ekipleri otel önüne getirilen kamyonlar, traktörler ve araçlar ile hazır beklerken uzun süreli polemiğin ardından yapılan görüşmeler neticesinde tebligat yapıldıktan sonra ekipler olay yerinden ayrıldı.

"Belli bazı kişilerin otele karşı alerjileri var"

Otelin işletmecisi Sami Çağılcı, "28 yıldır Kula Volkan Otelini işletiyorum. Kulalılar çok iyi bilir. TRT dizileri, Yahya Kaptan, Şener Şen’in filmi ve birçok dizinin Kula’da çekilmesi için girişimlerde bulundum ve ekipleri Kula’ya getirdim. Kula halkına gelir kaynağı elde ettim. Yangın merdiveni diyorlar. Yangın merdivenine karşı değilim. Yangın merdiveni için bir yerden kırsınlar döksünler yapılsın. Fakat bunun yanında sırf otel için belli kişilerin otele karşı alerjileri var. Bunun dışında örneğin bir okulda bile yangın merdiveni yok. Belediyenin, Manisa Büyükşehir Belediyesinin okulunda bile yangın merdiveni yok. Ben yangın merdivenine karşı değilim. Burada 50-60 tane dizi filmin bölümleri çekildi. Hepsi de memnun ayrıldı. Burada Volkan Otelde konakladı. Bilhassa Yahya Kaptan da Berhan Şimşek, Şener Şen’in Değirmen filmi ve TRT dizileri, Yaprak Dökümü, Acımak hepsini ben getirttim geldim. Sağ olsunlar arkadaşlarımızla hala dostluklarımız sürüyor. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde Kanal 7’de iki tane dizi anlaşması yaptık. Bu dizi Kula’da çekilecek. Benim Türk yasalarına ve Türk kanunlarına saygım sonsuz. Hiçbir zaman karşı gelmedim. Hukuk açısından ne yapılması gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum" dedi.

"Yaptıkları işlerin hukuksuz olduğu aşikardır"

İşletme sahibinin avukatı Adnan Kafalı ise şunları söyledi:

"Otelin Z yangın merdiveni ve yangından kaçış merdiveni için Belediye Encümeni vasıtasıyla karar almışlar. Belediye Encümeni kararına karşı idari yola başvurduk. İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Neticesinde Manisa İkinci İdare Mahkemesi davamızı kabul ederek Belediye Encümeni kararını iptal etti. Yürütmeyi durdurma ve iptal kararı varken fen işlerinin yazısına dayanarak oteli boşaltmaya geldiler. Yaptıkları işlerin hukuksuz olduğu aşikardır. Biz de direnme hakkımızı kullandık. Oteli tahliye etmedik. Olay bu kadar basit.”

Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu ise, “Geldiğimizde Sami hocam şuan da içeride. Görüştüğümüz en son konu kendisine tebligat yapılacağı şekilde Z merdiveni, yangın merdiveni yapılacağı odaların önünü açıp Fen işlerindeki imardan gelen arkadaşlarla beraber gerekli tadilat tamiratını yapacağı şekilde avukatıyla beraber tamam dedi. O yüzden şuan da herhangi bir işlem yapmıyoruz. Hepinize teşekkür ederiz” dedi.

“Kiracıya gerekli tebligat yapmıştır”

Kiracı işletmeciye tebligatı teslim ettiklerini kaydeden Kula Belediyesi Avukatı Selim Yanbolu da şunları söyledi:

“Kula Belediye Başkanlığının Zabıta Müdürlüğüne vermiş olduğu yetki ve emre dayanarak buradayız. Volkan Otel ile bir yangın merdiveni hususunda bir hukuki ihtilafımız vardı. En son İzmir Bölge İdari Mahkemeleri Dava Daireleri Manisa İkinci İdari Mahkemesinin esasa ilişkin kararı neticesinde gerekli 27.11.2007 tarih, 2007’ye 12937 bakanlar kararı ile düzenlenerek 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı resmi gazetede yayınlanan binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin 6. Maddesindeki düzenlemelere istinaden yangın güvenlik sistemlerinin yaptırılmasının gerekli olduğu yapı sahibine bildirildiği halde ’yapı sahibinden yaptırılmamış ve/veya yaptırma girişimi oluşmamış, standartlara uygun yaptırılmamış ise yapı sahibi sorumlu olur’ hükmüne istinaden Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçmiştir. Vatandaşımızın, Kula’nın, Kula’nın dışından gelen vatandaşlarımızın öncelikle can tedbirlerinin alınabilmesi için yeni yangın merdiveni yönetmeliklere uygun şekilde başlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere birimlerimiz buraya gelmiştir. Bina sahibi direnmiştir. Bu direnmeye karşı yetki elinde bulunan zabıta işleri müdürlüğümüz ikna olmuştur. Gerekli tebligatı yapmıştır. Bu saatten sonra yapılacak husus işletmecimiz Kula Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçip imar müdürlüğü ile birlikte yangın merdivenin yeni yönetmeliklere uygun hale getirilmesidir."