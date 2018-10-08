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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:29

Kültürpark içerisinde sıcak dakikalar

Bursa’da borcu olduğu öğrenilen bir vatandaş, başına dayadığı silahla intihar etmek istedi.Olay, Kültürpark içerisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 250 bin lira borcu olan U.R., parkın içerisinde duvar dibinde...

Kültürpark içerisinde sıcak dakikalar
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Bursa’da borcu olduğu öğrenilen bir vatandaş, başına dayadığı silahla intihar etmek istedi.

Olay, Kültürpark içerisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 250 bin lira borcu olan U.R., parkın içerisinde duvar dibinde başına dayadığı silahla intihar etmek istedi. Fakat kısa sürede çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir saatlik ikna çabalarının sonunda silahını bırakıp intihardan vazgeçen U.R., sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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