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12 Ekim 2018 Cuma 10:40

Kulüp başkanı oldu uyuşturucudan tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde amatör ligde mücadele eden spor kulübünün başkanı, uyuşturucu satıcılığından tutuklandı.

Kulüp başkanı oldu uyuşturucudan tutuklandı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde amatör ligde mücadele eden spor kulübünün başkanı, uyuşturucu satıcılığından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobilin içinde bulunan kişilerin İstanbul’dan aldıkları uyuşturucuyu Keşan’a götürecekleri bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tekirdağ’da 34 KV 2529 plakalı otomobili durdurarak, araçta yaptıkları aramada 293 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili araçta bulunan M.A ile O.T. ve H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kulüp başkanı olmuştu

Olayla ilgili tutuklanan M.A’nın geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Edirne 1. Amatör B Grubu’nda mücadele edecek olan Keşan Anafartalarspor Kulübü yönetimine girdiği, yapılan toplantıdan sonra ise kulüp başkanlığına getirildiği ve yaptığı basın açıklamasında ise "Keşan’da altyapıyı nasıl canlandırırızı konuşacağız. Keşan’da artık spor zamanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.
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