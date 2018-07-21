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21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:28

Kuneytra’dan ilk mülteci kafilesi İdlib’e geldi

Suriye ve Rusya ile rejim muhalifleri arasında imzalanan anlaşma gereğince Dera’dan gelen Filistinli muhalif güçlerin ilk kafilesi Suriye’nin kuzeyine İdlib’e ulaştı.

Kuneytra'dan ilk mülteci kafilesi İdlib'e geldi
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Suriye ve Rusya ile rejim muhalifleri arasında imzalanan anlaşma gereğince Dera’dan gelen Filistinli muhalif güçlerin ilk kafilesi Suriye’nin kuzeyine İdlib’e ulaştı.

55 otobüslük bir kafileyle Hama’nın kuzeyinde bulunan Morik kasabasına ulaşan 2 bin 300 kişiden oluşan kafile, bölgedeki evlere ve kamplara dağıtıldı. Yapılan anlaşmaya göre, Dera’daki ikinci kafilenin de bölgeye gelmek için hazırlık yaptığı kaydedildi.

Suriye’nin güneyindeki rejim muhalifleri ile yapılan anlaşma gibi Kuneytre’deki rejim muhalifi gruplar geçtiğimiz Perşembe günü Dera’yı terk etme konusunda Suriye rejimi ve Rus temsilciler arasına anlaşmaya varmıştı.

Suriye ve Rus savaş uçaklarının, bölgeyi terk etmemekte direnen muhalif güçleri haftalarca bombalamasından sonra muhalifler bölgeyi terk etmeye başladı.
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