Kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi

Adıyaman’da Mobese kameralarının kaydettiği kazalar, kırmızı ışık ve kural ihlallerinden kaynaklandığı görüldü.

Mobese kameraları tarafından kaydedilen kaza görüntülerinde kazalara kırmızı ışık ve trafik kurallarına uymayan sürücülerin neden olduğu görülüyor.

Görüntülerin birisinde Sanayi Kavşağında kırmızı ışıkta geçmekte olan bir ambulansa yeşil ışıkta geçmekte olan bir kamyon çarpıyor. Meslek Lisesi Kavşağında ise kavşakta ani fren yapan bir otomobil sürücüsünden dolayı zincirleme trafik kazası meydana geliyor. Yine Meslek Lisesi Kavşağında hızla gelen bir otomobil duramayarak kırmızı ışıklarda bekleyen bir otomobile arkadan çarpıyor. Hastane Kavşağında elektrik kesintisinden dolayı çalışmayan trafik ışıklarından dolayı kavşağa kontrolsüz giren iki otomobil çarpışıyor. Hastane Kavşağında yine yaşanan bir başka kazada ışık ihlali yapan bir otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı.