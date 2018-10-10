Kürşat Yılmaz’ın Yargıtay’da bozulan davasının görülmesine devam edildi

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı 66 yıl hapis cezası kısmen Yargıtay tarafından bozulan Kürşat Yılmaz’ın dava dosyasının görülmesine devam edildi. Mahkeme, sanıklarından MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un ne zaman milletvekili seçildiği ve milletvekilliğinin devam edip etmediği hususunda TBMM’ye yazı yazılmasına karar verdi.

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı 66 yıl hapis cezası kısmen Yargıtay tarafından bozulan Kürşat Yılmaz’ın dava dosyasının görülmesine devam edildi. Mahkeme, sanıklarından MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un ne zaman milletvekili seçildiği ve milletvekilliğinin devam edip etmediği hususunda TBMM’ye yazı yazılmasına karar verdi.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı 66 yıl hapis cezası kısmen Yargıtay tarafından bozulan Kürşat Yılmaz’ın yeniden yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya hükümlü Kürşat Yılmaz ve başka suçlardan tutuklu Hasan Yavuz, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duruşmada söz alan sanık Kürşat Yılmaz, “Yaklaşık 15 yıldır tutuklu yatıyorum. Beni yargılayan hakimler de cezaevinde yatıyor, ben de yatıyorum. Yargılamamın yenilenmesini ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Duruşmada söz alan Cemal Enginyurt’un avukatı Cemil Cem Eribol ise, “Müvekkilim Cemal Enginyurt, Ordu milletvekili seçilmiştir. Mahkeme talep ederse milletvekilliği mazbatasının bir suretini mahkemeye sunarız” diye konuştu.

27’inci dönem MHP Ordu Milletvekili seçilen Cemal Enginyurt’un avukatının müvekkilinin milletvekili seçildiğine ilişkin belgelerini celse arasında mahkemeye sunması için süre veren mahkeme heyeti, TBMM Başkanlığına yazı yazılarak Enginyurt’un hangi tarihte milletvekili seçildiği, halen milletvekilliğinin devam edip etmediğinin sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kürşat Yılmaz, iş adamı Korkmaz Yiğit, Cemal Engiyurt, şarkıcılar İbrahim Tatlıses ve Alişan ile manken Tuğba Özay gibi ünlü isimlerin yargılandığı çete davası, 19 Ocak 2010 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürşat Yılmaz’ı "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten adam yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İş adamı Korkmaz Yiğit, "yağmaya teşebbüs ve örgüte yardım etmek" suçlarından, manken Tuğba Özay ise "örgüte üye olmak ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlarından beraat etmişti. Şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Alişan ise "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezaları ertelenmişti. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 2011 yılında yerel mahkemenin verdiği kararı kısmen onamış, kısmen de bozmuştu.