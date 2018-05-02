ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:57

Kuşadası ve Didim’de 154 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası ve Didim’de sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu toplam 154 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası ve Didim'de 154 kaçak göçmen yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kuşadası ve Didim’de sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu toplam 154 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’a bağlı Kuşadası Körfezi ve Didim açıklarında rutin denetleme görevini yapan sahil güvenlik uçağı tarafından sabah saat 04.35 sıralarında Didim’e bağlı Tekağaç Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik bir bot ile denize açıldığı tespit edildi. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından hareket halinde tespit edilen kaçak göçmen botu durdurularak, içerisindeki Suriye uyruklu 19’u çocuk, 11’i kadın toplam 49 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, aynı operasyon kapsamında karada bulunan ve denize açılma hazırlığı yapan Suriye uyruklu 54 kaçak göçmen de sahil güvenlik ekiplerinin uyarısıyla Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Bu arada, Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirilen operasyonda ise saat 08.05 sıralarında lastik bir bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 51 kaçak göçmen Özdere açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve ifadeleri alınan Suriye uyruklu 154 kaçak göçmen il göçmen bürosuna teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku