Kuyuda cesedi bulunan kadının yakınları ve çoban serbest bırakıldı

Mardin’in Midyat ilçesinde kuyuda cesedi bulunan kadının yakınları ve ihbarı yapan çoban olmak üzere toplam 8 kişi serbest bırakıldı.

Mardin’in Midyat ilçesinde kuyuda cesedi bulunan kadının yakınları ve ihbarı yapan çoban olmak üzere toplam 8 kişi serbest bırakıldı.

Midyat ilçesi Tulgalı Mahallesi yakınlarında bir kuyuda cesedi bulunan, 18 yaşındaki kadının yakınlarından 7 kişi ve ihbarı yapan 1 çoban serbest bırakıldı. Cesedi kuyuda bulunan kadının yakınlarından 5’i serbest bırakılırken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bölgede çobanlık yapan bir şahsın kuyudan koku gelmesi üzerine ’156 jandarma’ ihbar hattını araması üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, kuyu üzerindeki taşları kaldırıp indikleri kuyudan kadın cesedi bulmuştu. Kuyudan çıkarılan kadının cesedi otopsi için hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kadının babası, annesi, amcası, eniştesi, ablaları ve ihbarı yapan çoban gözaltına alınarak sorgulanmıştı.

Jandarmada tamamlanan sorgunun ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i serbest kalırken, 3’ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.