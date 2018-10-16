Kuyumcu cinayetinde soyguncular ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Esenler’de kuyumcu dükkanını soymak isterken dükkan sahibi Eyüp Sedat Koçer’in öldüren Gürcistan uyruklu 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Esenler’de 29 Aralık 2017 günü Gürcistan uyruklu biri kadın 4 kişinin hırsızlık için çarşaflı ve silahlı girdikleri kuyumcuda kendilerine silah çeken dükkan sahibi Eyüp Sedat Koçer’i öldürdükleri olaya ilişkin Gürcistan uyruklu 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olayda dükkan sahibi Koçer’in vurduğu Raibuli Abralava hayatını kaybetmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Gürcistan uyruklu biri kadın 4 kişi önceden yaptıkları plan doğrultusunda 29 Aralık 2017 günü Esenler’de bir kuyumcu dükkanına gitti. Dükkana Raibuli Abralava ve kız arkadaşı Shorena Kukhilova birlikte girdiği belirtildi. Daha sonra dükkana yüzlerinde peçe ve çarşafla kadın kılığına giren Giorgi Shania ile Nika Darchia ellerinde silahla geldiği ve Koçer’in, silahlı saldırganları görünce onlara bir kaç el ateş ettiği bunun üzerine Giorgi Shania da elindeki silahla Eyüp Sedat Koçer’e ateş etmeye başladığı ve Eyüp Sedat Koçer’inde, tezgahın üzerine hamle yapan Raibuli Abralava’ya bir çok kez ateş ettiği aktarıldı.

İddianamede, olay anında vücuduna iki mermi isabet eden Eyüp Sedat Koçer kaldırıldığı hastanede, saldırgan Raibuli Abralava ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Giorgi Shonia ise etrafına toplanan vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olaydan sonra susma hakkını kullanan Giorgi Shonia tutuklanırken diğer iki şüpheli ise kayıplara karıştığı aktarıldı.

Şüpheliler Giorgi Shonia (28) hakkında “Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme”, “Nitelikli yağmaya teşebbüs”, “Silahla tehdit”, “Resmi belgede sahtecilik” ve “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri sarın alma veya taşıma veya bulundurma” ve “Mala zarar verme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Nika Darchia (23) hakkında , “Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” , “Yağmaya teşebbüs”, “Mala zarar verme” ve “Silahla tehdit” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıldan 37 yıla kadar hapsi istendi. Shorena Kukhilava (27) hakkında , “Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” , “Yağmaya teşebbüs”, “Mala zarar verme” ve “Silahla tehdit” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıldan 37 yıla kadar hapsi talep edildi. Ali Koloş (40) hakkında ise “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri sarın alma veya taşıma veya bulundurma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.