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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:44

Kuyuya düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Manisa’nın Gördes ilçesinde tarlasındaki kuyuya düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kuyuya düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Manisa’nın Gördes ilçesinde tarlasındaki kuyuya düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalleye yakın bir bölgede koyunlarını otlatan Arif Demir (65), bir anlık dikkatsizlik sonucu tarlasındaki kuyuya düştü. Düştüğü kuyudan bir süre yardım isteyen Demir’in sesini duyan komşuları durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri Demir’i düştüğü kuyudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Demir Manisa Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Demir’in cenazesi İzmir Adli Tıp Morguna sevk edildi.
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