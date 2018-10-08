Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyi Zap ve Avasin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 7-8 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 9 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Kuzey Irak’a hava harekatı: 9 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyi Zap ve Avasin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.