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10 Ekim 2018 Çarşamba 00:20

Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat kamyonu yoldan uçtu: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat boşaltmak isterken yoldan aşağıya sürüklenerek yan yatan hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Denizli köyü mevkiinde meydana...

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu yoldan uçtu: 1 yaralı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat boşaltmak isterken yoldan aşağıya sürüklenerek yan yatan hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Denizli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet A. idaresindeki 06 FC 6189 plakalı hafriyat kamyonu ile yol şantiyesine hafriyat boşaltmak isterken, geri giderken yoldan aşağıya uçtu. Yan yatan hafriyat kamyonu sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Mehmet A., Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafriyat kamyonu çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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