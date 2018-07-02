ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:31

’’Laf canbazı’’ zanlı yakayı ele verdi

Bursa’da kasiyeri lafa tutarak dolandıran sabıkalı zanlı yakayı ele verdi.Olay Görükle Mahallesinde bir markette meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli V.Y. (31), gittiği markette, değeri düşük...

''Laf canbazı'' zanlı yakayı ele verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bursa’da kasiyeri lafa tutarak dolandıran sabıkalı zanlı yakayı ele verdi.

Olay Görükle Mahallesinde bir markette meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli V.Y. (31), gittiği markette, değeri düşük su ve benzeri ürün alıp kasiyere 200 Türk lirası veriyor. Kasiyer para üstünü vereceği sırada, cebinde bozuk parasının olduğunu söyleyip, verdiği 200 lirayı geri alıyor. Şüpheli, lafa tutarak kafasını karıştırdığı kasiyerden 200 liranın üstünü alıp, marketten hızla uzaklaşıyor.

Kısa bir süre sonra durumun farkına varan kasiyer polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kameralara yansıyan zanlıyı yolda yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden de bir çok suçtan kaydı olduğu ve 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Şüpheli Vahdet Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku