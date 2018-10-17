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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:46

Lafa tuttuğu minibüsçünün telefonunu çalan zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa’da bindiği minibüsün şoförüyle tartışmaya başlayan yankesici, kaşla göz arasında çaldığı telefonu satamadan yakalandı. Telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.Olay, saat 08.45 sıralarında Bursa’nın...

Lafa tuttuğu minibüsçünün telefonunu çalan zanlı adliyeye sevk edildi
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Bursa’da bindiği minibüsün şoförüyle tartışmaya başlayan yankesici, kaşla göz arasında çaldığı telefonu satamadan yakalandı. Telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 08.45 sıralarında Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça-Kent Meydanı minibüslerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre minibüs şoförü A.S., yolcu olarak binen İ.H. ile kısa süre sonra tartışmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan A.S., İ.H’nin inmesinden sonra telefonunun olmadığını fark etti. İhbar üzerine hareket eden Bursa Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, 46 yaşındaki İ.H.’yi kısa süre sonra cep telefonu ile birlikte gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.H., adliyeye sevk edildi.
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