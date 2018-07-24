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24 Temmuz 2018 Salı 12:28

Laos’ta hidroelektrik barajı çöktü

Güneydoğu Asya ülkesi Laos’ta hidroelektrik barajının çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Laos'ta hidroelektrik barajı çöktü
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Güneydoğu Asya ülkesi Laos’ta hidroelektrik barajının çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Laos’ta henüz bilinmeyen bir sebepten hidroelektrik barajı çöktü. Başkent Vientiane’nin 550 kilometre güneyindeki Attapeu eyaletinde Xenamnoy barajının çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin kayıp olduğu, bölgede birçok köy ve evin sular altında kaldığı aktarıldı. Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
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