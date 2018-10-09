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09 Ekim 2018 Salı 15:19

Lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçti: 6 yaralı

Kırıkkale’de seyir halinde lastiği patlayan otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçti: 6 yaralı
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Kırıkkale’de seyir halinde lastiği patlayan otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu iddia edilen Sefer G. (60) idaresindeki 06 BG 9525 plakalı otomobil, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçti. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, sürücü Sefer G., Hatice G. (61), İsmail Türkmen (62), Mercan Türkmen (56), Senanur Eldemir (9) ve Serbes Çelik’i (60) çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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