Lastiği patlayan pikap karşı şeritteki otomobile çarptı: 5 yaralı

Kırıkkale’de seyir halindeyken lastiği patlayan pikap, kontrolden çıkarak karşı yoldaki otomobil ile çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırıkkale-Kırşehir yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Fatih Yiğit’in idaresindeki 71 EU 083 plakalı pikap, lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki ağaçlara çarparak karşı yola geçti. Kontrolden çıkan pikap, Ankara istikametine seyir halindeki Mustafa Keklik’in kullandığı 36 FS 110 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan pikap ve otomobil bir petrol istasyonunun girişinde durabildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken, kazaya neden olan sürücü Fatih Y. (29) ile diğer araçtaki aynı aileden olan Mustafa Keklik (39), Azra Keklik (8), Tuğra Keklik (5) ve Melek Güzel (28) hastanelere kaldırıldılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.