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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:52

Leyla cinayetinde tahliye talebine ret

Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Aydemir’in tahliye talebi reddedildi.Leyla Aydemir’in öldürülmesiyle ilgili başlatılan...

Leyla cinayetinde tahliye talebine ret
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Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Aydemir’in tahliye talebi reddedildi.

Leyla Aydemir’in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba Nihat Aydemir’in amcasının oğlu Mehmet Aydemir, 18 Temmuz’da ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Tutuklanan Mehmet Aydemir için Ağrı Barosu tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 150/3 madde uyarınca ’zorunlu müdafi’ görevlendirildi. Mehmet Aydemir için baro tarafından atanan avukat görevi gereği tutukluluğa itiraz etti. Tahliyeye dönük itiraz, üst mahkeme olan Patnos Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.
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