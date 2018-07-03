Leyla gözyaşları arasında defnedildi

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü ailesiyle birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirgan köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir defnedildi.
Dün akşam saatlerinde köyün bir kilometre uzaklığındaki dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla’nın cesedi gece yarısı Erzurum’da yapılan otopsisinin ardından Ağrı’ya götürüldü. Sabah erken saatlerde Bezirgan köyünde toprağa verilen Leyla’nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.Vücudunda morluklar ve çizikler olduğu belirtilen Leyla’nın ölümünün araştırılması için 3 savcı görevlendirildi.