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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:36

Leyla’nın babasından ilk açıklama

Ağrı’da bayramın ilk günü kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir’in babası, "Dosyada gizlilik kararı var. Kimseyi suçlamamız yersiz olur" dedi.

Leyla'nın babasından ilk açıklama
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Ağrı’da bayramın ilk günü kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir’in babası, "Dosyada gizlilik kararı var. Kimseyi suçlamamız yersiz olur" dedi.

Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili bir kişinin tutuklanmasının ardından İHA muhabirine telefonda açıklama yapan baba Nihat Aydemir "Dosyada gizlilik kararı var. Ne olduğunu bu kişinin hangi delillerle tutuklandığını bilmiyoruz. Resmi açıklamanın yapılmasını bekliyordum. Resmi açıklama yapıldıktan sonra gereken açıklamayı ben de yapacağım. Kimseyi suçlamamız yersiz olur" dedi.
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