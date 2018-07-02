Leyla’nın cenazesi Ağrı Devlet Hastanesine getirildi

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cenazesi, otopsi için Ağrı Devlet Hastanesine getirildi.

Bezirhane köyünde bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cenazesi, otopsi için Ağrı Devlet Hastanesine getirildi. Cenazenin hastaneye getirilmesinin ardından küçük kızın yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti. Leyla’nın yakınları ve vatandaşların hastane bahçesindeki üzüntülü bekleyişi sürüyor.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "15 Haziran 2018 Ramazan Bayramı’nın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 17.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun" denildi.