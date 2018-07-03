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03 Temmuz 2018 Salı 01:06

Leyla’nın cenazesi otopsi için Erzurum’a getirildi

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na getirildi.Alınan bilgiye göre...

Leyla'nın cenazesi otopsi için Erzurum'a getirildi
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Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Alınan bilgiye göre Leyla Aydemir’in cesedi 5 gündür derenin içinde olduğu ve küçük kızın sırtında darp izleri olduğu belirtildi. Cenazeyi getiren amca Yusuf Aydemir, herhangi bir şüphelinin olmadığını söyledi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "2 Haziran 2018 bir vatandaşın ihbarı üzerine Leyla Aydemir Ağrı ili Bezirhane köyüne yaklaşık 2-2,5 kilometre uzaklıkta dere yatağı su içerisinde ölü vaziyette bulunmuştur. Kesin ölüm tespiti için otopsi işlemi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiştir. Leyla Aydemir’in ölümü ile ilgili olarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş ve soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.

Minik Leyla, otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra yarın Bezirhane köyünde toprağa verilecek.
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