Leyla’nın cesedi derede bulundu

Ağrı’da bayramın ilk günü kaybolan ve 18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cesedi bugün köye 1 kilometre uzaklıktaki derede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, tarlasında yonca biçen bir vatandaş, biçeri yıkamak için gittiği dere kenarında su içerisinde cesedi görerek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, minik Leyla’ya ait olduğu belirtilen cesedi dere içerisinde suyun üzerinde buldu.