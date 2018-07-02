ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:34

Leyla’nın cesedi derede bulundu

Ağrı’da bayramın ilk günü kaybolan ve 18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cesedi bugün köye 1 kilometre uzaklıktaki derede bulundu.

Leyla'nın cesedi derede bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ağrı’da bayramın ilk günü kaybolan ve 18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cesedi bugün köye 1 kilometre uzaklıktaki derede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, tarlasında yonca biçen bir vatandaş, biçeri yıkamak için gittiği dere kenarında su içerisinde cesedi görerek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, minik Leyla’ya ait olduğu belirtilen cesedi dere içerisinde suyun üzerinde buldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku