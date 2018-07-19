Libya açıklarında 156 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya’nın başkenti Trablus’un doğusundaki Hums şehri açıklarında 156 kaçak göçmen kurtarıldı.
Libya’nın BM tarafından tanınan birlik hükümeti ile bağlantılı deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hums şehri sahilinden 26 mil uzaklıkta 10’u çocuk, 24’ü kadın 156 göçmenin kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada, kaçak göçmenlerin gerekli gıda ve tıbbi yardım yapıldıktan sonra Hums’taki barınma merkezine götürüldüğü ifade edildi.Libya, özellikle Avrupa’ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenler için önemli bir geçiş noktası.