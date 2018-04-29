Libya’da askeri uçak düştü: 3 ölü

Libya’nın güneybatısında bir askeri uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Libya’nın güneybatısından havalanan Libya Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir kargo uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı. Libya’nın başkentine gitmek üzere havalanan uçağın, kalkıştan birkaç dakika sonra Libya’nın 750 kilometre güneybatısında yer alan Sherara petrol sahasında düştüğü belirtildi. Uçağın neden düştüğü ise henüz açıklanmadı.