Libya’nın güneybatısında bir askeri uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Libya’nın güneybatısından havalanan Libya Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir kargo uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı. Libya’nın başkentine gitmek üzere havalanan uçağın, kalkıştan birkaç dakika sonra Libya’nın 750 kilometre güneybatısında yer alan Sherara petrol sahasında düştüğü belirtildi. Uçağın neden düştüğü ise henüz açıklanmadı.
Libya’da askeri uçak düştü: 3 ölü
Libya’nın güneybatısında bir askeri uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.