Libya’da silahlı saldırı: 7 ölü

Görgü tanığı Halid Ammar, saldırının ardından bulundukları ekip ile birlikte kaçtıklarını ifade etti.

Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Libya Yüksek Seçim Komisyonu’nun genel merkezinde saldırı gerçekleştirildi. Olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü tanıkları, silahlı bir grubun Libya Yüksek Seçim Komisyonu’nun genel merkezine ateş açtığını ve binanın içine girerek yangın çıkardıklarını söyledi.

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