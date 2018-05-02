Libya’da silahlı saldırı: 7 ölü

Libya Yüksek Seçim Komisyonu’nun genel merkezine gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Libya Yüksek Seçim Komisyonu’nun genel merkezinde saldırı gerçekleştirildi. Olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü tanıkları, silahlı bir grubun Libya Yüksek Seçim Komisyonu’nun genel merkezine ateş açtığını ve binanın içine girerek yangın çıkardıklarını söyledi.Görgü tanığı Halid Ammar, saldırının ardından bulundukları ekip ile birlikte kaçtıklarını ifade etti.