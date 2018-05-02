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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:59

Libya’da Yüksek Seçim Komisyonu’na saldırıda bilanço artıyor

Libya Yüksek Seçim Komisyonu’nun genel merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 11’e yükseldi.

Libya'da Yüksek Seçim Komisyonu'na saldırıda bilanço artıyor
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Libya Yüksek Seçim Komisyonu’nun genel merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 11’e yükseldi.

Libya’nın başkenti Trablus’ta Yüksek Seçim Komisyonu’nun genel merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı artıyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında saldırgan ve polislerin de olduğu öğrenildi.

Saldırının 5 kişi tarafından gerçekleştirildiği, 2’sinin kendisini patlattığı, 2’sinin emniyet güçleri tarafından öldürüldüğü, 1 saldırganın ise yakalandığı aktarıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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