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02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:14

Libya’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Libya Yüksek Seçim Komisyonu’nun genel merkezine gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği ve saldırıda ölenlerin sayısının 12’ye yükseldiği belirtildi.

Libya'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
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Libya Yüksek Seçim Komisyonu’nun genel merkezine gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği ve saldırıda ölenlerin sayısının 12’ye yükseldiği belirtildi.

Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Libya Yüksek Seçim Komisyonu’nun genel merkezinde gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Libya Sağlık bakanlığı, olayda 12 kişinin öldüğünü ve 74 kişinin yaralandığını açıkladı. Görgü tanıkları, Libya Yüksek Seçim Komisyonu’nun merkez binasına giren 2 intihar bombacısının kendini patlattığını, diğer saldırganların ise binayı ateşe verdiğini ifade etti.
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