Lise öğrencisini darp edip parasını alan 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde lise öğrencisini darp ettikten sonra parasına alıp kaçan 2 şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, 16 Ocak akşamı İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Kınalı Asker Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın yanından geçen lise öğrencisinin yanına 3 kişi yaklaştı. Öğrenciyi sözlü taciz etmeye başlayan şahıslar daha sonra darp edip, cebindeki sigara ve bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Lise öğrencisinin ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerden R.K. (19) ve M.K.(17) olaydan 3 ay sonra İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgularında suçlarını inkar eden şüpheliler Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Olaya karışan diğer şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.