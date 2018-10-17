Liseli gencin feci ölümü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletiyle yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarpan liseli genç hayatını kaybetti.

Kaza Manavgat-Alanya D-400 karayolu Ulualan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mithat Topal’ın kullandığı 07 LDH 13 plakalı motosiklet, Manavgat’a 3 kilometre mesafede akaryakıt istasyonu önünde emniyet şeridinde park halindeki 07 E 2744 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan ve ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Mithat Topal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Mithat Topal’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının Manavgat Devlet Hastanesi morgunda yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kamyon sürücüsü H.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Manavgat Hacıali Mahallesi’nde ikamet eden 16 yaşındaki Mithat Topal’ın Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olduğu bildirildi.

Kazanın meydana geldiği noktaya 100 metre mesafede 5 gün önce de lastik değiştirmekte olan kamyonete motosiklet arkadan çarpmış ve motosiklet sürücüsü ölmüştü.