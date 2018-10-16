Liseli gencin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Kütahya’nın Emet ilçesinde 16 yaşındaki Onur Güran’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı, Güran’ın elinden oynadığı av tüfeğini almak isterken silahın ateş aldığını söyledi. Mahkemeye sevk edilen genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla beraber av tüfeğiyle oynarken ateş alan silah nedeniyle Onur Güran (16) dün başından vurularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Onur Güran’ın arkadaşları H.K, Ö.E, Z.P ve M.U.’nun ifadeleri alındı. M.U’nun ifadesinde, arkadaşının elinden silahı almak isterken tüfeğin ateş aldığını ve Onur’un kanlar içinde yerde kaldığını söylediği öğrenildi. M.U., “Elinden silahı almak isteyince birden ateş aldığını ve arkadaşımı başından yaraladığını gördüm. Hemen polisi ve 112’yi aradım“ dedi.

Savcılıkça ifadesi alınan M.U taksirli ölüme sebebiyet verme suçu ile sevk edildiği Emet Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yurt dışı çıkış yasağı konulan M.U’ya ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca psikolojik destek sağlanacağı bildirildi.