ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 19:07

Liseli kızların sokak ortasındaki kavgası kamerada

Şanlıurfa’da okul çıkışı buluşan lise öğrencisi iki kızın kavgası kameralara yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde lise öğrencisi iki kız iddiaya göre okul çıkışında buluştu. Aynı erkek...

Liseli kızların sokak ortasındaki kavgası kamerada
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Şanlıurfa’da okul çıkışı buluşan lise öğrencisi iki kızın kavgası kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde lise öğrencisi iki kız iddiaya göre okul çıkışında buluştu. Aynı erkek öğrenciden hoşlandıkları öne sürülen kızlar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yanlarındaki arkadaşları ise kavga eden kızları ayırmazken, yaşananları cep telefonu ile görüntüledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku