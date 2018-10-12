Liseli kızların sokak ortasındaki kavgası kamerada

Şanlıurfa’da okul çıkışı buluşan lise öğrencisi iki kızın kavgası kameralara yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde lise öğrencisi iki kız iddiaya göre okul çıkışında buluştu. Aynı erkek...

Şanlıurfa’da okul çıkışı buluşan lise öğrencisi iki kızın kavgası kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde lise öğrencisi iki kız iddiaya göre okul çıkışında buluştu. Aynı erkek öğrenciden hoşlandıkları öne sürülen kızlar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yanlarındaki arkadaşları ise kavga eden kızları ayırmazken, yaşananları cep telefonu ile görüntüledi.