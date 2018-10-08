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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:47

Litvanyalı turist otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan 73 yaşındaki Litvanya uyruklu erkek turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.Olay, dün sabah saatlerinde Payallar Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Tatil için Litvanya’dan Alanya’ya gelen...

Litvanyalı turist otel odasında ölü bulundu
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Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan 73 yaşındaki Litvanya uyruklu erkek turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, dün sabah saatlerinde Payallar Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Tatil için Litvanya’dan Alanya’ya gelen Vladimir Bockovskij (73), otel odasından uzun süre çıkmayınca otel yetkilileri durumdan şüphelendi. Şüphe üzerine yedek anahtarla odaya giren otel çalışanları, Litvanyalı turisti yerde hareketsiz bularak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Litvanyalı turistin öldüğünü belirledi. Bockovskij’in cesedi, incelemelerin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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