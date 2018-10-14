Lokantada patlama anı kamerada

Bahçelievler’de sabaha karşı bir lokantada yaşanan patlama, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelievler Yenigün Mahallesi’nde sabaha karşı bir lokantada yaşanan patlama ile yangın çıkmış, olaya itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Yoldan geçen iki vatandaşın hafif şekilde yaralandığı patlama, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde patlamanın meydana geldiği lokantanın birkaç dükkan yakınında bir esnaf göze çarpıyor. Bir süre sonra patlama olunca esnaf da büyük bir korkuyla sıçrıyor. Ardından çevreden bir çok kişi olay yerine gelerek neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu sırada telefona sarılan bazı vatandaşlar da itfaiye ve polise haber veriyor.