ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 13:41

Lokantada patlama anı kamerada

Bahçelievler’de sabaha karşı bir lokantada yaşanan patlama, güvenlik kameralarına yansıdı.

Lokantada patlama anı kamerada
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bahçelievler’de sabaha karşı bir lokantada yaşanan patlama, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelievler Yenigün Mahallesi’nde sabaha karşı bir lokantada yaşanan patlama ile yangın çıkmış, olaya itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Yoldan geçen iki vatandaşın hafif şekilde yaralandığı patlama, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde patlamanın meydana geldiği lokantanın birkaç dükkan yakınında bir esnaf göze çarpıyor. Bir süre sonra patlama olunca esnaf da büyük bir korkuyla sıçrıyor. Ardından çevreden bir çok kişi olay yerine gelerek neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu sırada telefona sarılan bazı vatandaşlar da itfaiye ve polise haber veriyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku