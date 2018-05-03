Londra’da patlama: Çok sayıda yaralı var

Londra’nın kuzeyinde yer alan Stamford Hill bölgesinde patlama meydana geldi, ilk belirlemelere göre 30’a yakın yaralı var.

Londra’nın kuzeyinde yer alan Stamford Hill bölgesinde patlama meydana geldi, ilk belirlemelere göre 30’a yakın yaralı var.

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